Incidente in moto | perde il controllo e si schianta contro il muro | 15enne muore dopo un giorno di agonia

Si schianta ine muore dopo un giorno di agonia a 15 anni. Karol Rizza , della frazione Papanice di Crotone , ... dopo unle cui cause sono ancora da chiarire. Il suo cuore ha smesso di ......di Crotone che ieri era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese - Ciaccio di Catanzaro in seguito alle ferite riportate in unsullaIl 15enne crotonese era alla guida di unaquando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Sulle cause dell'sta svolgendo ...

Schianto in moto contro il guardrail: gravi due ragazzi BresciaToday

Aversa (Caserta) – E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuta l’altra sera su viale Kennedy, ad Aversa, che ha coinvolto un’auto e uno ...Non ce l'ha fatta. È morto stamani Karol Rizza, il ragazzo di 15 anni della frazione Papanice di Crotone che ieri era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di ...