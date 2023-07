in moto, perde il controllo e si schianta contro il muro: 15enne muore dopo un giorno di agonia Ragazzino di 14 anni folgorato dai cavi elettrici della ferrovia, sbalzato per due metri ...La gara è segnata e interrotta per oltre mezz'ora dal tremendoche coinvolge soprattutto Bird ed Edoardo Mortara : al nono giro il britannico si gira da solo mentre è in attack mode e si ...L'mortale sulla Cristoforo Colombo Poi, la tragedia. Un eritreo di vent'anni, privo di ... ma sono stati soccorsi e portati al Sant'Eugenio in stato di. Nessuna via di fuga La struttura ...

Incidente choc mentre vanno al mare: «Auto disintegrata», due feriti gravi leggo.it

Il volo dell’Hala Airlines ha sbandato durante l’atterraggio sulla pista dell'aeroporto Aden Adde, ed è finito contro le barriere protettive ...L'11 luglio un pullman ha lasciato nella struttura in zona Mostacciano circa 40 ragazzi stranieri. La stessa notte, un cittadino eritreo di 20 anni è stato investito ed è morto mentre attraversava la ...