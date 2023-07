Incidente a Milano | morto pedone investito da moto

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – E'ilnel tardo pomeriggio di oggi ain unin viale Fulvio Testi, all'incrocio semaforizzato con via Santa Monica. L'uomo, di 73 anni, è stato centrato da una, il cui conducente è in ospedale in codice rosso. L'impatto è avvenuto sulle strisce pedonali dell'incrocio semaforizzato, nella carreggiata centrale: a causarlo una violazione del semaforo rosso, anche se i vigili stanno cercando di ricostruire la dinamica e le responsabilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

