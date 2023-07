Incendi e caldo torrido alle Canarie in Spagna | 500 evacuati

Vastistanno devastando l'isola di Las Palmas nelle Canarie. Sono almeno una decina le abitazioni colpite, mentre sono stati mobilitati dieci aerei e 300 militari di terra cercano di contenere le ...Con la speranza che non ci siano, perché peggiorerebbero la situazione'. Attivo già nell'...Nature ha identificato proprio l'Italia come il Paese europeo in cui si muore di più per il: ...L'Europa chiusa dentro un fornofuori dalla norma si registra in tutto il pianeta. L' ... e in California sono scoppiati nuovi. Secondo i meteorologi, nella desertica Valle della Morte ...

Caldo e incendi: Sicilia ad alto rischio. Il personale non basta FocuSicilia

Vasti incendi stanno devastando l'isola di Las Palmas nelle Canarie. Sono almeno una decina le abitazioni colpite, mentre sono stati mobilitati dieci aerei e 300 militari di terra per cercare di conte ...Vasti incendi stanno devastando l'isola di Las Palmas nelle Canarie. Sono almeno una decina le abitazioni colpite, mentre sono stati mobilitati dieci aerei e 300 militari di terra cercano di contenere ...