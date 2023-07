Immobile tentato dall’Arabia Saudita | la Lazio pensa a Simeone o Dia Gazzetta

(Di sabato 15 luglio 2023). Lafrena perché l’offerta al club non è ritenuta all’altezza maal dopo-Ciro: i nomi sonoe Dia. Lo scrive ladello Sport. Asono pervenute due offerte da club arabi, l’Al-Shabab e l’Al-Wheda, entrambe tra i 30 e 35 milioni totali per due stagioni. Per ora sono in sospeso. Parallelamente, una proposta per acquistare il 33enne attaccante sarebbe giunta alla società: un cifra ritenuta bassa e quindi non presa in considerazione. Così, giovedì, il presidente Lotito ha smentito ogni ipotesi di vendita del goleador entrato nella storia del club col primato assoluto dei gol segnati (196). Ma la situazione rimane aperta.potrebbe arrivare ...

