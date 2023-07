Immissioni in ruolo docenti 2023 24 | al via le domande | fase 1 aperta in Abruzzo | Sardegna e Friuli Venezia Giulia

(Di sabato 15 luglio 2023) Prendono il via le operazioni per leindei, anno scolastico/24. Online la piattaforma del Ministero, già disponibile la finestra su Istanze online: il personale docente interessato è tenuto a seguire le indicazioni pubblicate dall'USR di proprio interesse. Le date per la presentazione dellenon sono uniche a livello nazionale, anche se il Ministero ha indicato in linea di massima dal 10 luglio l'avvio della1 e dal 17 l'avvio della2. L'articolo .

Diventa sempre più automatizzata la gestione delleine delle supplenze annuali nella scuola : dopo il 'battesimo' dell' algoritmo , nel 2015 con la Legge 107, che ha destinato migliaia di candidati alin sedi a centinaia di ...... quando si deve svolgere l'anno di prova L'articolo 36 non dice nulla al riguardo, tuttavia la risposta è fornita dal Decreto che dispone leina.s. 2023/24 , in seguito all'...Qui tutte le info sulleina.s. 2023/24 Normativa di riferimento I docenti, come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell'attività lavorativa ...

I docenti neoimmessi in ruolo non possono contrarre incarichi a tempo determinato durante lo svolgimento dell'anno di prova.Cub Scuola chiede la sospensione dell'utilizzo dell'algoritmo per tornare in presenza nell'attribuzione delle nomine in ruolo e supplenza.