Il sonno delle opposizioni sull’inopportuno endorsement di Meloni ai franchisti di Vox

(Di sabato 15 luglio 2023) L’appoggio a trecentosessanta gradi, come direbbe lei, a Vox suggerisce un dilemma inquietante: Giorgiao non si rende conto di quello che fa – e sarebbe grave – o se ne rende perfettamente conto – e sarebbe gravissimo. Il messaggio che la presidente del Consiglio, spogliatasi di questo ruolo e rimasta con il costume di capo dei post-missini, ha rivolto aiche lei definisce «patrioti» è il segno più evidente che la premier non riesce a tenere sotto controllo i bollenti spiriti della Grande Rivalsa che esplodono soprattutto a cospetto della estrema destra spagnola; un po’ perché lei ama sinceramente quel Paese e la sua lingua che padroneggia (chi si scorda dell’ineffabile comizio «Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy cristiana») e forse anche perché vede con occhio benevolo il filo nero e robusto che collega la Spagna del passato ...