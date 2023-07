Il reparto di pediatria più accogliente al mondo | bando da 1 milione di euro

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 15 luglio 2023) Le malattie pediatriche non colpiscono solo i bambini direttamente interessati, ma compromettono la vita e la salute psicofisica dell’intero nucleo familiare. Accompagnare il proprio piccolo in ospedale, infatti – soprattutto in caso di patologie gravi – viene percepito dai genitori come un “atto contro natura”, laddove i bimbi dovrebbero preoccuparsi solo di crescere in serenità e giocare al parco insieme agli amici, piuttosto che essere ricoverati in un bigioospedaliero. Ilpediatrico piùalSicuramente, alla Fondazione De Marchi di Milano – ente non profit impegnato a migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici e dei loro genitori – ne hanno tenuto conto quando sono stati incaricati dalla direzione del Policlinico di Milano di realizzare “ildi ...