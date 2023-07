Il ragazzino folgorato dai cavi elettrici in stazione

mentre giocava Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, su cui sta indagando la polizia ferroviaria. Da quanto accertato finora, ilsarebbe rimastosui binari mentre giocava con gli amici nei pressi della stazione, nella zona dove si trovano i vagoni. Subito dopo, al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli ...... sui binari e tra i vagoni, quando è rimastoed è stato sbalzato lontano di un paio di ... assicuratisi che la corrente fosse stata interrotta, ha recuperato ilinsieme con il ......ferrovia ed è rimasto, sbalzato lontano di un paio di metri. È accaduto intorno alle tre della notte scorsa a Opicina, sul Carso triestino: il protagonista della vicenda è undi ...

Ragazzino folgorato da cavi elettrici in ferrovia, è grave - Cronaca ... Agenzia ANSA

Un ragazzo italiano di 15 anni è stato trasportato in ospedale a Trieste dopo essere rimasto folgorato, attorno alle 3 del mattino di oggi sabato 15 luglio 2023 sui binari nei pressi della stazione ...Era in ferrovia con i suoi amichetti, un ragazzo di 14 anni rimasto folgorato e sbalzato lontano un paio di metri dalla scarica elettrica che l'ha colpito.E' stato ricoverato in gravi condizioni in os ...