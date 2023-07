Il polpo si attacca alla schiena del bagnante in spiaggia | il video su Tik Tok diventa virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Piccola disavventura per un(e per il). L’uomo ha poi pubblicato ildella sua esperienza su Tik Tok raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Protagonista del filmato è untosuache, probabilmente per paura, sembra non volersi staccare nonostante i tentativi di allontanarlo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.