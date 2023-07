Il pellegrinaggio con il vescovo Beschi | «La famiglia è un dono prezioso»

(Di sabato 15 luglio 2023) LA TAPPA A VÉZELAY. I pellegrini con ilhanno visitato la basilica che ispirò il libro «Il Codice Da Vinci». Ma qui c’è il Vangelo, non i segreti. Don Pezzoli: «Tra Maria Maddalena e Gesù incontro fatto di bene e familiarità».

... Elly Schlein onora l'usanza del luogo: fa ila quella che ormai si chiama piazza ... Bonaccini e Decaro non rinunciano a un tentativo di ricucituraDe Luca. Il primo: "Se ci dividiamo ...... ha spiegato il presidente dell'Ana Verona Maurizio Trevisan a conclusione delnazionale sul Monte Ortigara, coorganizzato dalla sezione di Veronale sezioni sorelle di Asiago e ...Ilin Adamello ,la presentazione ufficiale di ieri dell'edizione numero 59, passa dalla fase preparatoria a quella operativa che porterà, tra una settimana esatta, alla partenza della ...

Il pellegrinaggio con il vescovo Beschi: «La famiglia è un dono ... L'Eco di Bergamo

Il Pellegrinaggio 2023 è dedicato all’alpino Luciano Viazzi, tra gli ideatori della manifestazione, e si svolgerà in una cornice diversa dal solito, in sponda orografica destra e con di fronte il ...Per la seconda volta nella storia l'urna di cristallo contenente le spoglie mortali di un Papa partiranno eccezionalmente dalla basilica di San Pietro, dove sono conservate dalla sua ...