Il New York Times | «Kiev ha perso il 20% delle armi nei primi giorni della controffensiva»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) Nelle prime due settimanelanciata da, fino al 20%dell’Ucraina è stato danneggiato o distrutto. Lo riferiscono al Newfunzionari americani ed europei. Nel bilancioperdite ci sono anche equipaggiamenti inviati dall’Occidente, come carri armati e veicoli corazzati, su cui gli ucraini contavano per respingere l’avanzataRussia. Ora le perdite sono diminuite a circa il 10% anche grazie al fatto che l’Ucraina ha cambiato tattica, puntando maggiormente su artiglieria e missili a lungo raggio. Dove le forze ucraine hanno maggiore difficoltà Il trend in discesaperdite diperò non deve illudere – spiega il NYT – perché oscura ...