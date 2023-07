Il Napoli su Lo Celso | contatti riallacciati | possibile operazione in stile Anguissa

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilè tornato su Giovani Lo, centrocampista argentino di proprietà del Tottenham. Lopiace molto al tecnico Rudi Garcia. Calciomercato. Ilha rinnovato il suo interesse per il centrocampista argentino Giovani Lo, attualmente in forza al Tottenham Hotspur. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha riallacciato icon il giocatore, nonostante l’ingaggio elevato e i parametri del tetto-stipendi imposti dal patron azzurro. Lo, che ha trascorso parte della stagione 2022 in prestito al Villarreal in Liga, non ha avuto un anno brillante. Ha subito un grave infortunio muscolare che gli ha impedito di partecipare al Mondiale in Qatar con l’Argentina. Tuttavia, il suo ...

Ci sono i campioni d'Italia delche tornano a calcare una pista già battuta in passato, quella che porta a Lo. E c'è la Roma che sfoglia la margherita sul suo prossimo bomber e torna a ...Giovani Loè stata un'idea di mercato dela luglio 2022 e lo è anche ora, a distanza di dodici mesi e dopo l'addio di Ndombele . Ne parla il Corriere dello Sport ., idea LoCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLo, per la precisione, ha giocato in Liga con il Villarreal di Albiol e Reina da gennaio 2022 a un paio di mesi fa : ilci ha provato un annetto fa e ora s'è riavvicinato, ha riacceso ...

PRIMA PAGINA - CdS: "Idea Napoli: Lo Celso in prestito" Tutto Napoli

Ha dovuto saltare anche il Mondiale in Qatar per infortunio, ora il suo futuro è in Serie A: assalto decisivo, ci siamo ...Romelu Lukaku tra Inter e, sorpresa, Juve. La notizia bomba di ieri sul futuro del centravanti belga non poteva non avere eco anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 1 ...