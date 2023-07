Il matrimonio di Michela Murgia con Lorenzo Terenzi | ' Ma non è una festa'

Con questa paroleMurgia ha annunciato sui social il suocivile , pubblicando su Instagram il video delle firme con in sottofondo il brano Nobody's Wife di Anouk....Nell'annunciare il suoMurgia ha specificato che è stato celebrato "in articulo mortis": questa locuzione significa letteralmente " in punto di morte ..."Non è una festa". Con queste parole si chiude il video postato dalla scrittriceMurgia su Instagram che riprende iltra lei e Lorenzo. Una decisione presa già da tempo che ha portato avanti controvoglia, come spiega la stessa Murgia nel lungo post che ...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: "Non fateci gli auguri, fatto controvoglia" Sky Tg24

