Il libro di Daniele Rielli ci dice che nonostante tutto la Puglia ce la farà

(Di sabato 15 luglio 2023) “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” di(Rizzoli) è unindispensabile. Per chiunque viva o villeggi in, e forse per chiunque condisca l’insalata. Perché spiega bene e racconta meglio l’emergenza Xylella, il batterio che da Gallipoli è salito verso Bari uccidendo quasi tutti gli ulivi incontrati per via. E illumina anche la storia dell’extravergine italiano (in estrema sintesi: un’invenzione moderna). “Il fuoco invisibile” è un bell’esempio di giornalismo narrativo (un tempo lo avrebbe firmato Giorgio Bocca) e una fonte di consolazione: temevo che l’olio pugliese fosse spacciato e invece Xylella è fattore di rinnovamento. Ex malo bonum. Ecco le buone notizie di: 1) il batterio ha rallentato l’avanzata; 2) gli agricoltori hanno smesso di credere ai ...