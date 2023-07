(Di sabato 15 luglio 2023) Sfiorato femminicidio. Una donna di 41anni, sudamericana, è ricoverata in rianimazione dopo che il suo compagno ubriaco l'ha presa alo scorso 9 luglio ai laghetti di San Carlo di Cese, a Pegli, in provincia di Genova.Il compagno, un connazionale di 27 anni, è stato denunciato dagli...

Il fidanzato la prende a sassate e lei finisce in ospedale in condizioni gravissime Today.it

I carabinieri hanno identificato il giovane che la sera dell’8 luglio ha picchiato la fidanzata in via Orazio, a Napoli; è un 36enne della provincia ...E' un pregiudicato di 36 anni l'uomo ripreso in un video, diventato poi virale, mentre prende a schiaffi e pugni la fidanzata, a Napoli: è originario della provincia di Napoli mentre la donna ha 28 an ...