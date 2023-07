Il ds dell’AZ conferma | “Reijnders sta andando al Milan | siamo vicini”

Commenta per primo Tijjani Reijnders è pronto a trasferirsi al Milan . Il dsAlkmaar , Max Huiberts , ha confermato a Noordhollands Dagblad : 'Le sensazioni sembrano molto più positivo ora, sì. Ha il nostro permesso per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto... ...... sta facendo l'impossibile per strappare lae tornare ... Lotito riflette sui costi'operazione e nello scorso weekend ha ... astro nascenteAlkmaar, nazionale ungherese, 19 anni. ..."Bene l'incontro odierno con i Sindaci'Etruria Meridionale da parte del presidente Rocca e'assessore Angelilli e ladello stanziamento a supporto degli interventi previsti dalla legge", dichiara la capogruppo di Azione/Italia Viva Marietta Tidei. 'Ora è però necessario che si ...

Il ds dell'AZ conferma: "Reijnders sta andando al Milan, l'hanno voluto davvero" TUTTO mercato WEB