Il ds dell’Az Alkmaar | «Reijnders? Il Milan lo vuole davvero | ora siamo vicini»

Commenta per primo Tijjani Reijnders è pronto a trasferirsi al Milan . Il ds, Max Huiberts , ha confermato a Noordhollands Dagblad : 'Le sensazioni sembrano molto più positivo ora, sì. Ha il nostro permesso per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto... ...... il Milan avrebbe definito l'affare con l'per l'... sistemando le ultime formalità prima'effettivo scambio di ......rossonero ha trovato l'accordo anche con l'. Come riporta Sky Sport , il Milan verserà nelle casse del club olandese 19 milioni di euro più 4 di bonus . Decisiva nel raggiungimento'...

Milan, é fatta per Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar MilanoToday.it