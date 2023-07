Il cellulare di Leonardo La Russa sequestrato | «Ma le chat con il padre saranno escluse dall’inchiesta sullo stupro»

(Di sabato 15 luglio 2023) IldiApache Laè statonel pomeriggio di ieri dalla procura di Milano. Ma dal dispositivo non verranno copiate né acquisite tutte ledel ragazzo con «soggetti che sono tutelati dalle garanzie costituzionale». Lo fa sapere l’agenzia di stampa Agi, che dice che questo esclude quindi le conversazioni che il ragazzo ha avuto con ilIgnazio La. Che però l’avvocato della ragazza vuole chiamare a testimoniare. Mentre lui stesso ha detto di aver «interrogato» il figlio sul presuntoavvenuto in casa sua dopo la serata all’Apophis. La copia forense del contenuto del telefono alla presenza anche della difesa di Lajr. deve ancora essere effettuata. Intanto tra i testi ascoltati ...

Sequestrato dalla Procura il cellulare di Leonardo La Russa: consegnato solo il dispositivo, senza sim Open

MILANO - La procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono in uso a Leonardo Apache La Russa, il figlio 21enne del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale in seguito alla denunc ...È stato il figlio del senatore a consegnare l’apparecchio con il suo legale. In questo modo la Procura non ha dovuto chiedere autorizzazioni ...