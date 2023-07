Il boato | poi la polvere bianca | palazzina crolla nella notte | paura a Milano

(Di sabato 15 luglio 2023) Lasi trovava in zona Porta Romana. Fortunatamente era disabitata perché in via di ristrutturazione. Non ci sono stati feriti

Al di là del fortesentito dalla popolazione e dello spavento provato, fortunatamente il ... Una terza scossa si è registrataa Cesarò alle 6,11: in questo caso la magnitudo è stata più bassa .La puzza di gas eilimprovviso del crollo. Una palazzina interna di tre piani in fase di ristrutturazione è crollata poco minuti prima della mezzanotte di sabato 15 luglio in zona Porta Romana a Milano. ...poco prima di mezzanotte i rumori e ildel crollo della Palazzina che è praticamente implosa . 'Mi sono spaventato' ha aggiunto.

Crolla palazzina in ristrutturazione a Milano, era disabitata. Un testimone: «La polvere, il boato e poi il... Corriere della Sera