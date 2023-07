Il bergamasco Flaccadori all’Olimpia Milano. Mascio e BB14 si muovono sul mercato

È solo il caso di ricordare cheha sin qui militato in serie A nel Trento e nel Treviglio (A2) oltre che nel Bayern Monaco. Nella stagione 2023 - 2024, dunque, giocherà nella squadra ...regala un canestro in slalom speciale degno di Alex Vinatzer (ospite in tribuna alla BLM Group Arena) che vale il sorpasso sul 71 - 70, poi ilfirma la tripla del 77 - 75. Due ...È solo il caso di ricordare cheha sin qui militato in serie A nel Trento e nel Treviglio (A2) oltre che nel Bayern Monaco. Nella stagione 2023 - 2024, dunque, giocherà nella squadra ...

TIRI LIBERI. La ventisettenne guardia bergamasca che ha militato nel settore giovanile della Blu Orobica giocherà con i campioni d’Italia di Ettore Messina.Diego Flaccadori sempre più vicino ad Olimpia Milano. L’Adige oggi in edicola titola: «Flaccadori pronto per Milano» ...