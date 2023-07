I segni possono essere Cardinali | Fissi o Mobili A quale categoria appartenete?

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 luglio 2023) È facile confondersi in astrologia. Spesso si è convinti che la Bilancia sia un segno doppio, perché rappresentato dal simbolo di due piatti che oscillano. In realtà il secondo segno d’Aria fa parte deiavamposti della nuova stagione dell’anno. Sono loro gli apripista stellari destinati a caratterizzare il cambio di clima. Oroscopo 2023 e viaggi: la meta perfetta in base al segno zodiacale X ...