I progressi della medicina e l’atteggiamento magico di fronte alla malattia

(Di sabato 15 luglio 2023) La-religiosa è quella che è stata praticata più a lungo e nella più ampia area geografica ed è tutt’altro che estinta nel mondo contemporaneo: il successo attuale dei guaritori, dei ciarlatani, degli astrologi – per non parlare delle preghiere e dei pellegrinaggi – è un buon indizioprecarietà di questa fede nella scienza in cui alcuni pensatori hanno creduto di poter individuare – rallegrandosene o compiangendola – una caratteristica del mondo moderno.dinon è affatto mutato nel corso dei secoli. Non vi è una differenza fondamentale tra un uomo civilizzatonostra epoca che chiede consiglio a una veggente, un papuano che si rivolge a un mago e un egizio del ...