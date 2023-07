I pm di MIlano sequestrano il telefono di La Russa jr.

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 luglio 2023) Da un lato l’audizione del titolare della discoteca milanese Apophis, dall’altro quelle dei giovani avventori che lo scorso 18 maggio hanno incontrato Leonardo Apache Lae la ragazza che lo accusa della presunta violenza sessuale. Entra nel vivo l’inchiesta, condotta dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, nei confronti del figlio minore del presidente del Senato, Ignazio La. Ma ieri in serata è arrivata la notizia che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini. La procura diha disposto il sequestro delin uso al ragazzo. I Pm milanesi, da quanto si apprende, non hanno però sequestrato la sim del cellulare in quanto intestata ad una società che fa capo allo studio legale del senatore di Fratelli d’Italia. La consegna dello ...