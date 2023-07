I media stranieri | “Roma città infernale per il caldo” E non hanno ancora visto la “monnezza” di Gualtieri

(Di sabato 15 luglio 2023) “la, mentre Cerbero solleva l’inferno”, strillano, con grande clamore, i giornalicome il Times di Londra lanciando l’allarmesull’Italia e sulla Capitale e mettendo in guardia i turisti. E noni cumuli di “” che Roberto, sindaco all’occhiello del Pd, sta lasciando da settimane strabordare da luridi cassonetti puzzolenti abbandonando ini al proprio destino, davvero. Uno spettacolo osceno per un paese civile offerto senza alcun sussulto di dignità dal primo cittadino targato Pd ai turisti che osanoavventurarsi a. La straordinaria ondata di ...

Questa definizione diventa poi un concetto accettato dappertutto, come dice El - Ad, "nei, ...di Benjamin Netanyahu fa votare una legge che mette sotto sorveglianza i finanziamentia B'...Times: 'Fontane oasi nel deserto'. Sky: 'Finite le 4 stagioni'Si sarà innervosito quando ha visto oltre l'80% di adesioneallo sciopero Lo ripeto ancora: ...blocchino l'Italia causando disagi e danni a milioni di lavoratori italiani e turisti. Se ...

'Roma Infernal City', il caldo in Italia sui media stranieri Agenzia ANSA

Il Times, oltre al titolo 'Rome, the Infernal City', allega anche le foto dei turisti disperati attaccati alle fontane della capitale. Le Figaro: ‘Ondata di caldo: dall'Italia alla California, il mond ...Il Times di Londra sceglie il titolo più ad effetto e scrive 'Rome, the Infernal City' (Roma, la città infernale) col chiaro riferimento all'espressione 'The Eternal City' (La Città Eterna) che ...