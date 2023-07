Highlights Tour de France 2023 | quattordicesima tappa | Pogacar e Vingegaard danno spettacolo VIDEO

Nella 13ª tappa delde France 2023, con arrivo sul Grand Colombier, la vittoria va a Michal Kwiatkowski. Terzo ... Guarda il video con glidella ...Glidella tredicesima tappa delde France 2023 , la Châtillon - Sur - Chalaronne - Grand Colombier di 137,8 chilometri, in cui il polacco della Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski , ha ...... per suono e immagini, questo progetto sarà disponibile dal 15 settembre " Foxtrot At Fifty + Hackett: Live in Brighton ". Il concerto filmato e registrato dal vivo nel suodel 2022 ...

VIDEO: Highlights Tappa 14 Tour de France 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Altro arrivo in salita al Tour de France 2023. Tredicesima tappa, traguardo sul Grand Colombier: non si giocano la vittoria i big perché ad anticiparli c'è un super Michal Kwiatkowski che agguanta la ...Adesso il danese si ritrova in classifica generale con un vantaggio di appena 9 secondi sul rivale dell’UAE Team Emirates. Tadej Pogacar ha attaccato nell’ultimo chilometro staccando di qualche second ...