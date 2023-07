Guè e 5tate Of Mind | la nuova collezione è stata indossata in anteprima dal cantante durante il suo live a Milano

(Di sabato 15 luglio 2023) Torna la capsule diOfdedicata a, la “EMME-I MIRACLES” con nuovi capi esclusivi Dopo un esordio di successo e una seconda capsule ispirata all’ultima uscita discografica del rapper Guè con l’album Madreperla,Ofpresenta un nuovo drop di “Emme-I Miracles”, la linea che incarna l’anima pulsante della città die celebra la cultura delle sue strade. I capi dellarappresentano perfettamente il sogno urban dei ragazzi di una metropoli cosmopolita sempre in movimento, dove talento ed ambizione si fondono, diventando gli elementi chiave per chi ha fatto di passione e determinazione uno stile di vita. Le proposte rappresentano gli item cari al brand, declinati in colori e tessuti di ultima generazione. Oltre a T-shirt con logo ...

