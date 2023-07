Guardiani della Galassia Vol 3 | rimossa una scena con Adam Warlock per il linguaggio un pò brutale VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 luglio 2023) In rete è stata pubblicata unatagliata diVol. 3 che vede(Will Poulter) utilizzare unmolto "forte" nei confronti dei suoi avversari. Tra le grandi new entry diVol. 3 una su tutte ha catturato l'attenzione dei fan, ovvero Will Poulter nei panni di, celebre personaggio dei fumetti Marvel. Nonostante la sua permanenza su schermo sia stata molto limitata, la sua interpretazione ha conquistato tutti, James Gunn compreso. Nel frattempo è finita in rete unatagliata dal montaggio finale, ritenuta troppo "forte" per via delutilizzato. Vediamo ...