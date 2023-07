Guardia giurata in gravi condizioni | l’Associzione nazionale chiede maggiori tutele

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La nota stampa Dott Giuseppe Alviti ,leader ASSOCIAZIONEGUARDIE PARTICOLARI GIURATE dopo l’incidente di questa mattina alla periferia di Avellino: “Sul posto sono subito arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, allertati da una segnalazione per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un’autovettura di un’azienda di vigilanza privata. Nel violento impatto, l’autista dell’auto, un uomo di 58 anni, come detto, era rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri si sono subito messi all’opera per soccorrerlo. Hanno tagliato le lamiere e sono riusciti a liberare il ferito, che, dopo essere stato estratto dall’abitacolo accartocciato, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale. L’uomo alla guida del furgone, invece, non ha subito grosse ...