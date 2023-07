Guardare all’insieme La lezione dei crac bancari Usa secondo Gabbi Bocconi

Leggi su formiche

(Di sabato 15 luglio 2023) Imparare dagli errori. O meglio, cercare diun po’ oltre il proprio naso. Sembra essere proprio questa lache gli Stati Uniti dovrebbero fare propria, a quattro mesi dal fallimento di due banche non certo secondarie, quali Svb e First Republic. In queste ore il presidente Joe Biden, che insieme ai democratici lavora a una riforma del sistemao americano che garantisca una maggiore tutela ai risparmiatori, ha di che gioire dopo aver preso coscienza che l’inflazione negli Usa sta effettivamente ripiegando. Eppure, l’aumento dei tassi da parte della Federal Reserve è pronto a presentare il conto agli istituti, già in odore di un aumento esponenziale delle sofferenze, alla luce dell’impennata del costo del credito e dunque dei mutui. Sarebbe bene prevenire ulteriori rotture dentro il sistema ...