Gruppo Wagner | un convoglio del gruppo paramilitare sarebbe arrivato in Russia dalla Bielorussia

Quella che è stata per anni la principale base operativa deldovrebbe chiudere del tutto entro il prossimo 30 luglio. In un video, pubblicato per primo dal canale Unloading, si vedono ...Dal 30 luglio il campo di addestramento dela Molkino, nel sudovest della Russia, cesserà di esistere.... volato a Pechino per incontrare i funzionari cinesi dopo la rivolta fallita delmercenario. .

'La Wagner chiude la sua base principale in Russia' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione relativa alla situazione sul ponte di Crimea ha affermato che Mosca “ovviamente risponderà all’attacco terroristico del regime di Kiev” e il ministe ...Milano, 17 lug. (LaPresse) - La base Wagner a Molkino, nel territorio di Krasnodar, in Russia, "cessa ufficialmente di esistere" il 30 luglio. Lo hanno ...