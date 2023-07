Grazie Sala L' ex Velina umilia il Pd | altro orrore a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Lungo sfogo dell'exdi Striscia la Notizia, Ludovica Frasca. In una delle sue storie su Instagram, Ludovica ha detto di aver subito un furto nella sua abitazione. "- esordisce - è la città più insicura d'Italia. Sono mancata 1 ora da casa e mi hanno derubata delle (poche) cose di valore che avevo". Da qui la frecciata al primo cittadino del Pd e non solo: "a tutte le autorità (Sindaco, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell'insicurezza". In queste ore la Frasca è protagonista del gossip per la sua rottura con Adam Sigal, regista internazionale. Prima di lui è nota la storia dell'ex volto del tg satirico di Antonio Ricci con Luca Bizzarri. La modella è stata legata per tre anni, dal 2014, assieme al comico. Nonostante le nozze annunciate, si leggeva: "In ...