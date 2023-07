Gravenberch Milan | la rivelazione | «La possibilità esiste | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 luglio 2023), lasul possibile affare per portare l’olandese in rossonero: cosa succede Tobi Altschaffl, giornalista della Bild, ha parlato ai microfoni di Tv Play, del possibile futuro di Ryan, accostato in queste ultime ore anche al. LE PAROLE – «ha chiesto di andar via in prestito, il Bayern sta valutando questa ipotesi ma deciderà solo più avanti. Ilè unama il richiamo della Premier League è molto forte».