(Di sabato 15 luglio 2023) Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale didopo essere rimasto, attorno alle 3 del mattino, suinei pressi della stazione ferroviaria di Villa Opicina alla periferia della città. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, il ragazzo, mentre si trovava con un gruppo di coetanei, tutti i minorenni,...

Grave il 14enne folgorato dai cavi elettrici sui binari a Trieste Gazzetta del Sud

Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Trieste dopo essere rimasto folgorato , attorno alle 3 del mattino, sui ...Un 20enne di origini peruviane è stato accoltellato con un machete al culmine di una lite nel Milanese: aggredite altre persone, caccia all'uomo ...