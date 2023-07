Grande Fratello Vip | Pier Silvio | “Niente influencer né star di OnlyFans”

(Di sabato 15 luglio 2023) In questi giorni si sta cercando di delineare un papabile cast pronto per partire da settembre alla volta della nuova edizione delche quest’anno non sarà né “vip” né “nip” ma in versione “mix”. All’interno della Casa vedremo personaggi dello spettacolo e sconosciuti, e gli autori hanno ricevuto direttive molto specifiche sulla scelta dei protagonisti che dovranno cercare di rilanciare il programma di Alfonso Signorini, giunto ormai alla sua ottava edizione. Quest’anno Mediaset vuole proporre un’edizione molto meno trash e lontana dagli eccessi vari.Berlusconi avrebbe già bocciato la prima lista di possibili concorrenti con la linea contro il trash che si sarebbe fatta sempre più dura. Una delle sue principali azioni è stata quella di mettere un freno ad alcuni personaggi in procinto di ...

Simenon e, La Rochelle: un legame per la vita Che lo scrittore liègese sia stato il più... come il dramma di un, nazista convinto, che egli convince a nascondere la sua vergogna nella ...Caterina Murino con Alessandro Preziosi in Mio, mia sorella (2021). Leggi anche › ... Cerco di invogliare i giovani a continuare sulla strada della filigrana, ma il settore è in...Il Re Luigi XV autorizzò sia Andrè che ilJoseph congenerosità e considerazione a vivere nella Reggia di Versailles, dove resteranno fino alla morte. Artisticamente il Campra ...

Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai casting per il Grande Fratello Biccy

In questi giorni si sta cercando di delineare un papabile cast pronto per partire da settembre alla volta della nuova edizione del Grande Fratello che quest’anno non sarà né “vip” né “nip” ma in versi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...