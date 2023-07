Grande Fratello Vip | Alex Belli rompe il silenzio sull' uscita di Barbara D' Urso da Mediaset | ecco cosa ha dichiarato

... la più ricordata dagli utenti riguarda le scelta di Pier Silvio Berlusconi di 'bacchettare' gli autori dei reality, imponendo delle specifiche linee guida per i casting di '' e per '...Ilvip è un cantiere aperto. Come è noto Mediaset ha aperto una nuova fase e duqnue il programma proverà a tenersi alla larga dalla deriva trash degli ultimi anni. Una mossa che di fatto ...E neppure con Vuyo,di Leonard, un ex poliziotto legato a Brenda ora in servizio come ... IL CAST DI FASCINO FATALE Il cast di Fascino Fatale è composto da molti volti noti dele del ...

Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai casting per il Grande Fratello Biccy

Barbara D'Urso continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per la sua uscita da Mediaset. A commentare la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi è arrivato Alex Belli che, intervistato da ...Il padre di Edoardo lo commenta ironicamente sui social. Lo rimprovera bonariamente perché il figlio ha deciso ...