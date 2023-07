Grande Fratello | Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai provini?

Doc invita Marty a raggiungerlo al parcheggio di uncentro commerciale per aiutarlo a ... Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo, ...In questi giorni si sono rincorse voci sui concorrenti famosi che Alfonso Signorini vorrebbe per l'ottava edizione delVip . Tra questi, oltre a quello di Filippo Timi e altri, c'era anche quello di Claudia Gerini , un'ipotesi che, a chi segue e stima la bravissima attrice e sa quanto sia impegnata nel ...Nel 2021, ad esempio, è stata spesso ospite alVip 6 , dove il figlio Nicola Pisu era concorrente. Miss Italia: ritorno su Rai 1 Gli interrogativi sulla stagione 2023/2024 Come ...

Grande Fratello Vip, Alex Belli rompe il silenzio sull'uscita di Barbara D'Urso da Mediaset: ecco cosa ha dichiarato ComingSoon.it

Secondo alcuni rumor ai provini della prossima edizione del Grande Fratello si sarebbe presentata anche Silvia Magarre di Primo Appuntamento ...Sono stati molti i nomi illustri circolati in questi giorni come possibili concorrenti dell'ottava edizione del GF Vip, tra cui quello di Claudia Gerini. Ecco cosa ha risposto l'attrice.