GP Imola | Superpole SBK | Razgatlioglu domina

(Di sabato 15 luglio 2023) Archiviate le prove libere, con la terza sessione che si é tenuta in mattinata, poco fa é stato tempo della. Entra nel vivo dunque il Gran Premio diche ha visto Topraksprintare davanti a tutti nelle qualifiche e portarsi a casa la pole in vista di gara 1. Secondo e terzo posto che sono stati rivisti con la cancellazione del tempo di Locatelli, che dunque ha chiuso al quarto posto, che é andata a beneficio di Bassani e Bautista. Ecco dunque cosa é successo nelladel GP didi SBK. GPSBK: La pole é di(Credit foto – account Twitter del pilota turco)1T. – Pata Yamaha with Brixx 1:45.959 2. Bassani A. – Motocorsa Racing +0.103 3. Bautista ...

Toprak Razgatlioglu firma la Superpole a Imola in una sessione di qualifica con tanti tempi cancellati. Il pilota Yamaha scatterà davanti a tutti, seguito da Axel Bassani, secondo con caduta.