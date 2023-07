GP Imola | Superpole SBK | Razgatlioglu domina e prende la pole

Il favorito per la sostituzione è Bulega RisultatiSuperbike RoundRisultati Prove Libere 3 Superbike RoundIl programma TV L'evento di, valevole anche per il campionato Supersport, comincerà venerdì ... Discorso diverso, invece, per laRace, che sarà invece trasmessa in differita. Attraverso ...Tutto pronto aper il semaforo verde della Superbike, che torna in città dopo tre anni di assenza. Si parte ... Sabato, invece, Superbike(ore 11.10) e gara - 1 (ore 14). Infine, domenica:...

WorldSBK | Imola, Superpole: Razgatlioglu e Bassani precedono ... LiveGP.it

Terza Superpole stagionale per Toprak. Bassani, secondo nonostante una scivolata, precede Bautista. Ottimo quarto Locatelli. Solo settimo Rea davanti a Rinaldi. Petrucci è decimo ...Il pilota della Yamaha precede Bassani e Bautista nella qualifica del sabato sulla pista in Emilia Romagna ...