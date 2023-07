Goodwood FoS - Il Festival of Speed riparte | oggi il clou con la cronoscalata

(Di sabato 15 luglio 2023) Dopo lo stop di sabato, deciso (a malincuore) per il meteo avverso, iloftorna letteralmente in pista domenica 16 luglio, ultimo giorno della manifestazione e al tempo stesso suo insindicabile: è infatti il momento della celebre, la Hill Climb, in cui piloti e macchine si lanciano sul tracciato di 1,16 miglia nel tentativo di centrare il miglior tempo. Il record da battere. Quest'anno, il tempo di riferimento è di 39,08 secondi, stabilito nel 2022 da Max Chilton con la monoposto McMurtry Spéirling, un missile elettrico in grado di schiacciare il precedente risultato di Nick Heidfeld, 41,6 secondi, messo a segno nell'ormai lontano 1999. La diretta. L'organizzazione delofha messo a disposizione anche un live ...

...arrivata al2023 con tre modelli, l'attesa roadster Cyberster, che si è esibita per la prima volta su un tracciato, la nuovissima MG4 XPOWER e la concept EX4, progettato in esclusiva per...Come sicuramente accadrà nella versione di serie della Mustang Mach - E Rally anticipata da un prototipo presentato alFestival of Speed . Ford Mustang Mach - E Rally (2023) 14 Pronta per la ...Uno dei pregi delFestival of Speed è quello di fermare il tempo. Perché è una delle poche kermesse a livello globale che riesce a far convivere vetture di tutte le epoche in un'unica, grande festa del mondo ...

month after the production version of the Bugatti Bolide made its public debut at Le Mans, the track-only hypercar was driven up the hill at the Goodwood Festival of Speed in its first outing on UK ...Has two motors and AWD Hits 0-100kmph in 3.5 seconds, has top speed of 260kmph At the 2023 Goodwood Festival of Speed, Hyundai showcased its first-ever, high-performance EV. The Ioniq 5 N is a hot ...