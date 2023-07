Goodwood FoS - Il Festival è sospeso per maltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilof Speed èper, nello specifico per i "venti fortissimi" previsti nell'area della manifestazione nella giornata di sabato 15 luglio: lo ha deciso la stessa organizzazione, dopo aver consultato "i meteorologi, i medici, gli esperti di sicurezza e gli altri stakeholder" che si occupano dell'evento. Off-limits. La scelta di sospendere ilof Speed - al momento solo nella giornata di sabato - non è stata "presa alla leggera", si legge nel comunicato degli organizzatori. E pure il Duca di Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, si è detto particolarmente "dispiaciuto": d'altronde, nella storia trentennale di, non era mai accaduto che la kermesse venisse fermata. Pare, però, che fosse impossibile fare diversamente: i venti previsti sono ...

...arrivata al2023 con tre modelli, l'attesa roadster Cyberster, che si è esibita per la prima volta su un tracciato, la nuovissima MG4 XPOWER e la concept EX4, progettato in esclusiva per...Come sicuramente accadrà nella versione di serie della Mustang Mach - E Rally anticipata da un prototipo presentato alFestival of Speed . Ford Mustang Mach - E Rally (2023) 14 Pronta per la ...Uno dei pregi delFestival of Speed è quello di fermare il tempo. Perché è una delle poche kermesse a livello globale che riesce a far convivere vetture di tutte le epoche in un'unica, grande festa del mondo ...

MG protagonista al Festival of Speed di Goodwood, con il marchio britannico che ha portato tre novità della sua gamma all'evento inglese ...L'organizzazione ha deciso di stoppare la kermesse nella giornata di sabato: le previsioni parlano di correnti particolarmente intense, in grado di minacciare le strutture temporanee che sorgono nell' ...