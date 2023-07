Goodwood FoS - Il Festival è sospeso per maltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilof Speed èper, nello specifico per i "venti fortissimi" previsti nell'area della manifestazione nella giornata di sabato 15 luglio: lo ha deciso la stessa organizzazione, dopo aver consultato "i meteorologi, i medici, gli esperti di sicurezza e gli altri stakeholder" che si occupano dell'evento. Off-limits. La scelta di sospendere ilof Speed - al momento solo nella giornata di sabato - non è stata "presa alla leggera", si legge nel comunicato degli organizzatori. E pure il Duca di Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, si è detto particolarmente "dispiaciuto": d'altronde, nella storia trentennale di, non era mai accaduto che la kermesse venisse fermata. Pare, però, che fosse impossibile fare diversamente: i venti previsti sono ...

Come sicuramente accadrà nella versione di serie della Mustang Mach - E Rally anticipata da un prototipo presentato alFestival of Speed . Ford Mustang Mach - E Rally (2023) 14 Pronta per la ...Uno dei pregi delFestival of Speed è quello di fermare il tempo. Perché è una delle poche kermesse a livello globale che riesce a far convivere vetture di tutte le epoche in un'unica, grande festa del mondo ...Insomma anon è difficile trovare soluzioni curiosi, un po' come le storiche proposte del brand americano Chaparral . Di seguito vi riportiamo il video ufficiale ma in occasione del, il ...

Caterham Project V: prezzo, dimensioni, motore, prestazioni, foto - Quattroruote.it Quattroruote

La nuova versione top di gamma della Suv elettrica arriverà sul mercato nei prossimi mesi: per presentarla al pubblico, Ott Tänak la guiderà sulla salita della tenuta di Lord March ...Il Festival of Speed di Goodwood è finalmente iniziato e in rete non è difficile imbattersi nelle soluzioni più bizzarre presenti alla manifestazione.