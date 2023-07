Golf | PGA Tour | Lucas Glover mantiene la testa del Barbasol Championship 2023 al giro di boa

(Di sabato 15 luglio 2023) Il, torneo del PGAche sta andando in scena sul percorso del Keene TraceClub di Nicholasville, in Kentucky, è arrivato al suodi boa. Due round completati, 36 buche coperte, un uomo al comando della classifica: oggi come ieri è lo statunitensea guardare tutti dall’alto verso il basso. Per lui, dopo l’eccezionale 63 del primo, un altra ottima giornata con le 18 buche completate in 68 colpi: cinque i birdie, compreso un eccezionale 2 al PAR 3 della buca 18, a fronte di un solo bogey. Il suo score a metà torneo recita dunque -13 ed il vantaggio accumulato sugli altri inizia a farsi interessante. I più vicini inseguitori hanno infatti due colpi da recuperare e sono dunque a -11. ...

Da sempre principale antagonista della LIV, nonostante l'accordo sancito con ilTour, McIlroy non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di giocare, in futuro, in un circuito globale ...La Superlega Araba aveva rivolto alTour la richiesta di vedere il numero 3 al mondo e Tiger Woods capitanare due team. McIlroy non ha infatti alcuna intenzione di prendere in considerazione l'...Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sporte in streaming ... il The Open, ed è organizzato da DP World Tour eTou r. Ecco perché otto dei migliori dieci ...

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - E' Rory McIlroy, numero 3 al mondo, il nuovo leader del Genesis Scottish Open. A North Berwick, il nordirlandese con un giro in 66 (-4) su un totale di 130 (64 66, -10) colpi, ...Francesco Molinari soffre nelle buche di rientro e conclude il primo giro sopra il par allo Scottish Open. Serve un buon secondo giro per superare il taglio. Bene Migliozzi, 26° ...