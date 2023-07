Globo luminoso ed apparizione mistica | un caso a Roma nel 1948

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 luglio 2023) Ufo ed apparizioni della Madonna sono andati spesso a braccetto. Lasciamo da una parte la vecchia analogia tra l’di Fatima e la sua correlazione ad un incontro ravvicinato del terzo tipo, con un alieno vestito di una tuta imbottita che sarebbe sembrato simile alla Vergine. Afece scalpore una notizia, apparsa su “La Gazzetta del Popolo” di Torino, il 26 maggio. Nei giorni precedenti un po’ in tutta Italia ci furono manifestazioni mistiche, apparizioni, soli rotanti ed altri miracoli solari. Era anche quasi un anno che i giornali facevano a gara a chi pubblicasse più articoli sui dischi volanti, che si facevano vedere in tutto il mondo. Ricordiamo che la data ufficiale del primo avvistamento fu il 24 giugno 1947, e da quel giorno è stato un crescendo. Non potevano non fondersi le attenzioni a livello mediatico tra ...