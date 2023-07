Gli obiettivi criminali della ' ndrangheta in Paraguay | espulsi due presunti affiliati

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilha espulso due italiani identificati comemembri, arrestati in un porto a 250 km dalla capitale Asuncion. Lo hanno annunciato le autorità di sicurezza. I due indagati, che portano lo stesso nome, Giuseppe Giorgi , sono cugini di primo grado, di 22 e 26 anni. Sono stati accompagnati su un volo Asuncion-Madrid per essere consegnati all’Italia nella capitale...

... in cui le forze armate puntavano apiù modesti. Ora, invece lo scopo è provare al ... Anche senza un trattato formale di difesa reciproca o un'alleanza,attori regionali giocheranno un ......e porteremo avanti il lavoro di ricerca e studio per raggiungere uno deglipiù ambiziosi del nostro mandato: la candidatura di Andria a Capitale della Cultura " . A far da cornice...... non prevedendo tra l'altro nessun nuovo apporto di personale peraddetti all'area meccanica di ... Secondo Filipponi 'è necessario che dettisiano messi in atto con misure concrete, ad ...

Fair Play Finanziario, Uefa: “La Roma ha rispettato gli obiettivi stabiliti” ForzaRoma.info

Il Paraguay ha espulso due italiani identificati come presunti membri della 'ndrangheta , arrestati in un porto a 250 km dalla capitale Asuncion. Lo hanno ...15.30 Pnrr,Fitto:approvate modifiche,ora a Ue "La cabina di regia ha approvato la proposta di modifica della 4a rata del Pnrr.Sarà inviata già oggi alla Commis- sione Ue". Così il ministro Fitto, al ...