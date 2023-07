Giustizia | Schlein | ' governo irresponsabile su concorso esterno | che segnale state dando?'

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità "non abbassarli come fa ilcon sue scelte". Così Ellya Napoli. "Ilè diviso sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C'è chi vuole indebolirli anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita servitori dello Stato e qui, a pochi giorni dall'anniversario della strage, io voglio ricordare Paolo Borsellino". "Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se i fatti" che mettete in campo "vanno in direzione contraria. "E'quello che ilsta facendo nel mettere in discussione il: che?".

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Con i fondi del Pnrr occorre alzare i presidi di legalità "non abbassarli come fa il governo con sue scelte". Così Elly Schlein a Napoli. "Il governo è diviso sugli strumen ...