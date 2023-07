Giustizia | Nordio insiste | governo diviso

(Di sabato 15 luglio 2023) Lo scontro fra Carloe i magistrati continua inarrestabile. E all’interno delaumentano le divisioni sul concorso esterno alla mafia. Il vicepremier Antonio Tajani sta con Carlo, che sogna una revisione del reato, mentre per l’altro vicepremier Matteo Salvini e per il sottosegretario Alfredo Mantovano la riforma “non è una prerogativa”.L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo afferma il sottosegretario alla, Andrea Delmastro, in un'intervista al Corriere della ... "Diciamo che si è scatenata una tempesta perfetta sul "- pensiero" - aggiunge - . Un ...Carlosembra determinato a portare avanti la riforma dellaseguendo alla lettera il programma di governo, anche se ha deciso di procedere gradualmente, presentando un pacchetto di norme che ...... sulla riforma del reato di concorso esterno in associazione mafiosa prospettata dal ministro dellaCarloe contrastata da Anm Matteo Salvini e dal partito della Premier Giorgia ...

Gli attriti con le toghe continuano: dall'abuso d'ufficio al concorso esterno in associazione mafiosa, fino ad arrivare alla separazione delle ...Nordio: «Il concorso esterno in associazione mafiosa non esiste come reato, serve una norma ad hoc». Insorgono le famiglie delle vittime ...