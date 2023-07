(Di sabato 15 luglio 2023) Il conduttore de La Zanzara ospite della rassegna "Gli Incontri del Principe": 'La coppia perfetta? Non esiste'

Il conduttore de La Zanzara ospite della rassegna "Gli Incontri del Principe": 'La coppia perfetta Non esiste'...: Secondo le fonti interpellate da Maggio quest'ultimo sarebbe stato contattato anche da Milly Carlucci, ma avrebbe detto no: 'Mi risulta dalle mie informazioni sia stato contattato ...... di chi si tratta https://t.co/OTYZWY52rk #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 13, 2023 GF Vip 8,opinionista o concorrente Secondo Dagospia ,potrebbe ricoprire il ...

Giuseppe Cruciani a Viareggio per "Coppie. Storie di desiderio e trasgressione" LA NAZIONE

Il conduttore de La Zanzara ospite della rassegna “Gli Incontri del Principe”: "La coppia perfetta Non esiste" ...Sarà il giornalista Giuseppe Cruciani lo special guest di venerdì 14 luglio al Sestino Beach di Desenzano del Garda, il locale gestito da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà e noto ai più come il so ...