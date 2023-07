Giuseppe Barbaro cardiologo | Commissione Covid indaghi su vaccini | reazioni avverse e ascolti i danneggiati | Buonguerrieri FdI ottimo presidente Mio-pericarditi e morti improvvise in aumento - ESCLUSIVA

(Di sabato 15 luglio 2023) Il dott.è dirigente medico ospedaliero specialista in medicina interna e in cardiologia. È il Responsabile del Servizio di Cardiologia ed Ecocardiografia presso un importante ospedale di Roma. L'intervistarilasciata a Il Giornale d'Italia.d’inchiesta sul Cov

... che era in viaggio per lavoro a Dubai, che presto sarebbe rientrata in Italia: un... A parere della Corte d'assise presieduta dal giudiceFazio, Fontana 'si è reso conto che la giovane ...Il dirigentePotestà dopo essersi assicurato che l'animale fosse vispo e in buona salute ... 'Queste colle - spiega Coppola - oltre a costituire un metododi uccisione dei topi, sono un ...dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, del Presidente Csi Reggio Calabria, Paolo Cicciu' , della consigliera comunale Mimma Vitale e del referente Aics Romeo. Un comune ...

123 medici contro l'operato di Matteo Bassetti: intervista a Barbaro ... Gazzetta dell'Emilia & Dintorni

Di Giulia Bertotto Roma, 14 luglio 2023 (Quotidianoweb.it) - con allegato - Centoventitre è già un numero che non dimenticheremo. 123 medici, 123 Giuramenti a Ippocrate, 123 voci che sono state censu ...La cerimonia si è svolta nel cortile del Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse di Reggio Calabria. Dopo la giornalista Pannitteri la consegna del riconoscimento all'atleta reggina paralimpica ...