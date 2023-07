Giuntoli alla Juventus ha cominciato a fare il tagliatore di teste Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 luglio 2023) I primi giorni diraccontati dal Corriere della Sera. “Juve serviva darci un taglio, dianche”. Ed è quel che l’ex ds del Napoli ha. Alle parole, Cristiano, ha fatto seguire i fatti: «Dobbiamo tutti mettere da parte l’io e ragionare come noi», aveva detto, presentandosi da capo dell’area tecnica juventina. Da buon decisionista e ostinato stakanovista, ha così iniziato il lavoro, non semplice,: che ha fama d’avere modi spicci, ma che sa pure essere un aggregante dentro un club, perlustrandone ogni metro quadro. Non è uno di quelli che sta chiuso in ufficio, in senso letterale: in questi primi giorniContinassa, per dire, ha messo piedi e occhi ...